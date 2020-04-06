Три человека пострадали в результате стрельбы в Тюменской области

В Тюменской области вооруженный мужчина открыл огонь по людям, пострадали три человека, сообщает 5 апреля портал 72.ru.
Отмечается, что инцидент произошел в деревне Маслова под Тобольском. Среди пострадавших один ребенок.
Как сообщили в местном департаменте здравоохранения, ранения у людей легкие, госпитализация потребовалась только одному человеку.
По данным журналистов, стрельбу открыл пенсионер. Причины произошедшего выясняет полиция.
Накануне сообщалось, что в Рязанской области мужчина из-за шума под окнами расстрелял пятерых соседей.
Источник: Газета Известия