Три человека пострадали в результате стрельбы в Тюменской области

Накануне сообщалось, что в Рязанской области мужчина из-за шума под окнами расстрелял пятерых соседей.

Как сообщили в местном департаменте здравоохранения, ранения у людей легкие, госпитализация потребовалась только одному человеку.

Отмечается, что инцидент произошел в деревне Маслова под Тобольском. Среди пострадавших один ребенок.

В Тюменской области вооруженный мужчина открыл огонь по людям, пострадали три человека, сообщает 5 апреля портал 72.ru .

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