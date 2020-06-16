Три человека пострадали в Сочи при опрокидывании грузовика на автобус

Три человека пострадали при столкновении пассажирского автобуса с мусоровозом в Сочи. Об этом во вторник, 16 июня, сообщил телеканал РЕН ТВ.

ДТП произошло на Новороссийском шоссе между пляжем Красный штурм и совхозом Приморский.

Предварительно, водитель грузовика вел машину на большой скорости. Он не справился с управлением, грузовик налетел на двигавшийся по встречке автобус.

13 июня сообщалось, что на трассе под Нижним Новгородом в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли четыре человека, среди них — 10-летний ребенок. Авария произошла на 21-м км трассы Шопша – Иваново – Нижний Новгород. Столкнулись автомобили Mazda и Lada Granta. Одна из легковушек выехала на встречную полосу, что привело к ДТП.