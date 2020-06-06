Трюдо встал на колени на митинге против полицейского произвола

6 июня 2020     14
Трюдо встал на колени на митинге против полицейского произвола

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо поддержал протестующих, которые устроили массовые акции из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания. Об этом в субботу, 6 июня, пишет The Guardian.

Накануне политик прибыл на митинг против полицейского произвола в Оттаве в окружении телохранителей и опустился на колени перед собравшимися в знак солидарности с ними. Многие присутствующие оценили этот жест, но некоторые граждане сочли его бессмысленным.

«Меня не интересуют рекламные трюки, особенно сейчас. Как ты можешь стать на колени против полицейской жестокости? Когда вся ваша политика построена так, словно этой проблемы не существует. Уму непостижимо, как он повернулся к камере —словно хотел убедиться, что его снимают, — и опустился на колени», — отметил канадский писатель Андрей Домиз.

Ранее 5 июня Трюдо высказался по поводу полицейского произвола в стране, отметив, что эта проблема актуальна для системы правопорядка Канады.

«Слишком много канадцев испытывают страх и тревогу при виде сотрудников правоохранительных органов. За последние недели мы увидели, что большинство граждан внезапно осознали тот факт, что дискриминация, являющаяся реальностью для немалого количества наших сограждан, должна быть остановлена», — заявил он.

По данным правозащитников, для Канады также остро стоит вопрос расизма. Так, афроамериканцы, проживающие в Торонто, погибают в результате действий правоохранителей в 20 раз чаще, чем белое население.

Инцидент, вызвавший общественный резонанс в связи с произволом правоохранителей, произошел в конце мая в Миннеаполисе (штат Миннесота). Полицейским поступил звонок от сотрудника местного магазина с жалобой, что крупный чернокожий мужчина расплатился якобы фальшивыми купюрами, находится в состоянии сильного алкогольного опьянения и собирается сесть за руль.

Правоохранители нашли предполагаемого нарушителя — им оказался 46-летний Джордж Флойд, повалили его на землю, один из них наступил Флойду коленом на шею и не обращал внимания на его крики о том, что он не может дышать. Через некоторое время задержанный потерял сознание, а чуть позже скончался в больнице от асфиксии.

Смерть Флойда вызвала волну беспорядков в США, начавшись с Миннеаполиса, где он погиб. Мирные акции протестов быстро сменились погромами и мародерством.

Источник: Газета Известия

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