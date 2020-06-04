Трое рабочих погибли в канализации в пансионате под Самарой

Три человека погибли при проведении работ в канализационном коллекторе в психоневрологическом пансионате в Самарской области. Об этом 3 июня сообщил РЕН ТВ.

Инцидент произошел в среду, 3 июня, в поселке Высокое в Пестравском районе области. Как рассказали ТАСС в региональном МЧС, все трое погибших были сотрудниками пансионата. Среди погибших мужчины 1988, 1954, 1951 годов рождения. В ведомстве добавили, что еще один человек пострадал и был госпитализирован, пишет НСН.

В следственном управлении СК России заявили, что по факту случившегося проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, пишет «Федеральное агентство новостей».

По мнению бывшего сотрудника МЧС Марка Ганиатдулина, скорее всего произошел несчастный случай. Как он отметил в беседе с сайтом kp.ru, когда дело касается канализации, такое происходит, «рабочие забираются внутрь и травятся сероводородом», а это очень опасный газ. От такого несчастного случая не застрахованы даже опытные работники, заключил специалист.

19 мая сообщалось, что в Липецкой области в селе Новочеркутино в Добринском районе четырехлетний мальчик во время игры во двое частного дома упал в сливную яму с нечистотами и погиб. Тело ребенка обнаружила его мать, которая присматривала за сыном и параллельно занималась работой на огороде.