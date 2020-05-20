Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм

Медсестра инфекционного госпиталя Тульской областной клинической больницы пришла в палату к пациентам в купальнике, поверх которого она надела только прозрачный защитный костюм. Об этом во вторник, 19 мая, сообщили «Тульские новости».

По данным портала, девушка не стала надевать другую одежду из-за того, что защитной форме очень жарко. При этом медсестра не учла, что костюм будет просвечивать насквозь.

В региональном минздраве сообщили, что сделали медсестре замечание, а с медперсоналом провели разъяснительную беседу. Кроме того, в больнице усилили контроль за использованием специальной одежды и средств индивидуальной защиты, сообщает «Газета.ру».

13 мая «Росхимзащита», входящая в структуры госкорпорации «Ростех», начала поставлять в 13 регионов России новый тип противовирусных комбинезонов для медиков. Костюмы создали из инновационной ткани, которая полностью непроницаема и обеспечивает гарантированную защиту от вирусов и вредных химических веществ. В настоящее время комбинезоны тестируют на возможность многоразового использования.