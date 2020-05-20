Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм

20 мая 2020     9
Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм

Медсестра инфекционного госпиталя Тульской областной клинической больницы пришла в палату к пациентам в купальнике, поверх которого она надела только прозрачный защитный костюм. Об этом во вторник, 19 мая, сообщили «Тульские новости».

По данным портала, девушка не стала надевать другую одежду из-за того, что защитной форме очень жарко. При этом медсестра не учла, что костюм будет просвечивать насквозь.

В региональном минздраве сообщили, что сделали медсестре замечание, а с медперсоналом провели разъяснительную беседу. Кроме того, в больнице усилили контроль за использованием специальной одежды и средств индивидуальной защиты, сообщает «Газета.ру».

13 мая «Росхимзащита», входящая в структуры госкорпорации «Ростех», начала поставлять в 13 регионов России новый тип противовирусных комбинезонов для медиков. Костюмы создали из инновационной ткани, которая полностью непроницаема и обеспечивает гарантированную защиту от вирусов и вредных химических веществ. В настоящее время комбинезоны тестируют на возможность многоразового использования.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Роскосмос сообщил о повышенной концентрации бензола на МКС
Роскосмос сообщил о повышенной концентрации бензола на МКС

Роскосмос сообщил в среду, 20 мая, о повышенной концентрации бензола на борту Международной космической станции (МЧС). Опасности для экипажа нет. …


Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм
Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм

Медсестра инфекционного госпиталя Тульской областной клинической больницы пришла в палату к пациентам в купальнике, поверх которого она надела только прозрачный …


Описан самый популярный способ провести отпуск после пандемии коронавируса
Описан самый популярный способ провести отпуск после пандемии коронавируса

Самым популярным способом провести отпуск после пандемии коронавируса может стать кемпинг. Такую информацию публикует Daily Express. Так, по мнению представителей …


Доктор Мясников раскрыл предназначение виагры в его домашней аптечке
Доктор Мясников раскрыл предназначение виагры в его домашней аптечке

Врач Александр Мясников, известный телезрителям как доктор Мясников из телешоу на канале «Россия 1», раскрыл, зачем в его домашней аптечке …


Найдено тело пропавшей в прошлом году российской девочки
Найдено тело пропавшей в прошлом году российской девочки

В Тюмени обнаружено тело 15-ти летней девочки, которая почти восемь месяцев назад ушла в школу в Туринске Свердловской области и …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты