Турции предрекли наплыв российских покупателей жилья

18 июня 2020     13
Турции предрекли наплыв российских покупателей жилья

Российские покупатели вернутся на рынок недвижимости Турции с открытием границ. Спрос на турецкое жилье и другие объекты может резко возрасти непосредственно после снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в сообщении агентства Moscow Sotheby’s International Realty, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Как отмечают эксперты, из-за COVID-19 в первой половине 2020-го спрос на недвижимость в Турции со стороны российских инвесторов и обычных покупателей снизился. Однако с середины июля ожидается постепенное открытие границ — возможно, что путешествовать в Турцию россиянам разрешат уже в августе, и тогда страну ждет очередной наплыв покупателей жилья. «В этом случае есть основания полагать, что интерес россиян к турецким объектам недвижимости останется высоким», — предрекают аналитики.

Материалы по теме

00:01 — 3 июня

В первой половине 2020 года цены на квадратные метры в Турции оставались стабильными благодаря возможности покупать их в удаленном режиме, отмечают в Moscow Sotheby’s. В отличие от многих стран, турецкое законодательство позволяет проводить сделки онлайн и оплачивать объекты недвижимости без открытия счета в местном банке. «Это сильно упрощает возможность инвестирования, а также приобретения объектов для личного использования. Основной спрос, как и прежде, приходится на Стамбул, Аланью и Анталью», — резюмируют аналитики.

Ранее в июне сообщалось, что пандемия коронавируса и закрытие границ между странами не смогли повлиять на активность покупателей зарубежной недвижимости. Более 60 процентов инвесторов и консультантов, в том числе из России, сочли пандемию подходящим временем для совершения сделок.

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Разгорается новый скандал из-за карадагской стройки
Разгорается новый скандал из-за карадагской стройки

Новый виток социальной напряженности вызвало возобновление карадагской стройки у источника «Лягушка». 7 мая здесь побывал совминовский десант. Стройку в охранной …


Меркель отметила необходимость сплоченной политики ЕС в отношении Китая
Меркель отметила необходимость сплоченной политики ЕС в отношении Китая

Члены Европейского союза должны придерживаться сплоченной политики в отношении Китая. Об этом в четверг, 18 июня, заявила канцлер Германии Ангела …


Университет в Якутске оштрафовали за проведение субботника
Университет в Якутске оштрафовали за проведение субботника

Суд Якутска наложил штраф на Арктический государственный агротехнический университет и его первого проректора. Причиной стало проведение субботника в Якутске в …


Как в Севастополе обеспечат безопасность граждан во время голосования
Как в Севастополе обеспечат безопасность граждан во время голосования

В день всероссийского голосования 1 июля каждый человек на входе в избирательный участок получит индивидуальный пакет средств защиты. Все пункты …


В Крыму скончались двое пациентов с коронавирусом
В Крыму скончались двое пациентов с коронавирусом

За минувшие сутки в стационарах республике умерли два человека, у которых был подтверждён диагноз COVID-19. «За прошедшие сутки два летальных …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты