Турецкий военный погиб из-за взрыва в Идлибе

27 мая 2020     5
Турецкий военный погиб из-за взрыва в Идлибе

Турецкий военнослужащий погиб в результате взрыва в сирийской провинции Идлиб. Об этом в среду, 27 мая, сообщает A Haber со ссылкой на министерство обороны страны.

По его данным, взрывное устройство сработало на пути следования турецкого военного конвоя по трассе М4. В результате несколько военных получили ранения, состояние некоторых пострадавших оценивается как тяжелое.

Один из их скончался после того, как его доставили в больницу.

21 мая в МИД России заявили, что террористы в Идлибской зоне деэскалации в Сирии наращивают боевой потенциал.

20 мая террористы группировки «Джебхат Ан-Нусра» (запрещена в РФ) обстреляли населенные пункты Кафер-Мус, Руайха, Мааррет-Мухос и Дахр-Эль-Кебир, находящиеся в провинции Идлиб.

27 апреля российский посол в САР Александр Ефимов сообщил, что ситуация в сирийском Идлибе остается напряженной. Несмотря на пандемию коронавируса, террористы продолжают устраивать провокации.

5 марта лидеры Турции и России встретились в Москве, чтобы обсудить урегулирование конфликта в Сирии. Переговоры продлились более шести часов. По итогам переговоров сторонам удалось согласовать меры по разрешению ситуации в Сирии.

В результате стороны условились о проведении совместного патрулирования в районе сирийско-турецкой границы с целью безопасности передвижения мирного населения. Патрулирование стало гарантией недопущения эскалации ситуации в регионе.

Источник: Газета Известия

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