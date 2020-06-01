Туристы из России смогут посещать Италию с 15 июня

Российские туристы смогут посещать Италию с 15 июня, заявил в ходе онлайн-брифинга в понедельник, 1 июня, итальянский посол в Москве Паскуале Терраччано.

Он подчеркнул, что итальянское правительство рассчитывает, что российское руководство к этому времени откроет свои границы.

«Мы надеемся, что 15 июня границы [Евросоюза для туристов] будут открыты. Я надеюсь, что с 15 июня и российское руководство разрешит въезд в страну. Потому что ни один российский турист не поедет в Италию, если потом ему придется столкнуться с трудностями, чтобы вернуться домой», — сказал он.

Также Тарраччано отметил, что Италия не намерена вводить обязательные медицинские справки о вакцинации от коронавируса для туристов. По его словам при въезде будут соблюдаться меры предосторожности, однако процедура выдачи виз не будет осложнена.

Ранее в понедельник в интервью газете Corriere della Sera министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что страна готова закрыть границы для тех стран, которые решили сохранить ограничения по перемещению для итальянцев после снятия карантина из-за коронавируса.

«Мы готовы закрыть границы тому, кто нас не уважает», — сказал он.

Ди Майо отметил, что «игра начнется» 3 июня, когда Италия отменит карантинные ограничения на въезд и выезд из страны. При этом он подчеркнул, что эпидемиологическая ситуация в стране «очень утешительная».

Кроме того, глава МИД Италии рассказал о планах 9 июня посетить Афины, чтобы рассказать о реальной ситуации с коронавирусом в регионах страны.

«Мы не хотим устраивать полемику, но если кто-то думает о том, чтобы закрыть перед нашим лицом дверь ради собственных интересов, то мы ответим», — подчеркнул Ди Майо.

16 мая власти Италии объявили о снятии ограничений на въезд и выезд из страны с 3 июня.

Запрет на передвижение и требование о соблюдение карантина сохраняется для тех, у кого подтвержден COVID-19. Аналогичные ограничения касаются людей, контактировавших с инфицированными.

Между тем в конце мая российский премьер Михаил Мишустин призвал россиян не планировать поездки за границу в ближайшее время.

«Необходимо исключить даже малейшую возможность повторного завоза коронавирусной инфекции в Россию. Важно также сберечь свое здоровье, не подвергать опасности своих близких, а также избежать возможных трудностей с возвращением на родину, с чем внезапно столкнулись тысячи российских туристов этой весной», — цитирует его «Газета.ру».