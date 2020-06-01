Туристы стали свидетелями крушения самолета в море и поделились впечатлениями

1 июня 2020     16
Туристы стали свидетелями крушения самолета в море и поделились впечатлениями

Туристы, отдыхавшие на пляже графства Гэмпшир, стали свидетелями падения частного самолета Cirrus SR22 в воду и рассказали о впечатлениях. Их показания публикует Daily Mail.

Так, по словам 37-летней Эми Слэйд (Amy Slade), которая была в море с четырехлетней дочерью, сперва она услышала громкий удар, похожий на выстрел.   «Мы обернулись и увидели падающий с неба самолет. Он летел носом вниз, а затем из его хвостовой части появился парашют. Сразу после этого прибыл спасательный вертолет», — пояснила женщина, добавив, что она рада тому, что все остались живы.

Другая туристка, 70-летняя Кристина Хейбол, также находилась на пляже, когда Cirrus SR22 упал в воду. «У нас был бинокль, и как только самолет оказался в море, мы увидели, что пилот открыл дверь кабины и вылез. Позже его и пассажира подхватила частная лодка», — поделилась британка.

  По информации издания, инцидент произошел 31 мая на пляже в деревне Кэлшот около двух часов дня. Спасатели подтвердили, что на борту самолета находилось двое людей, которые были вытащены из воды ближайшим катером. Никто из участников происшествия не пострадал.

Ранее в мае легкомоторный самолет потерпел крушение возле оживленного шоссе в США после того, как пилот случайно зацепил провода при полете. По информации издания, происшествие, в результате которого погиб один из летчиков, случилось в городе Мирамар. Очевидец, следовавший в этот момент по шоссе, снял крушение на видеорегистратор.

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Источник: Лента.Ру

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