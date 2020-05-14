Туристы закатили роскошную вечеринку у бассейна в изоляции и попали на видео

14 мая 2020     13
Туристы закатили роскошную вечеринку у бассейна в изоляции и попали на видео

Британские туристы в ОАЭ закатили роскошную вечеринку во время режима изоляции, введенного на фоне пандемии коронавируса. Произошедшее попало на видео, запись опубликовало Daily Mail.

На размещенных в сети кадрах запечатлено, как несколько десятков отдыхающих массово нарушают правила социального дистанцирования: они плавают в бассейне у бара, употребляют алкогольные напитки и громко проговаривают футбольные кричалки.

Как уточняет издание, ролик был снят в отеле Hilton Doubletree Resort and Spa в эмирате Рас-эль-Хайма. По словам постояльцев, вечеринки в гостинице вопреки новым требованиям безопасности проводятся регулярно и руководство заведения не предпринимает никаких попыток по урегулированию ситуации.

Согласно последним данным, в Объединенных Арабских Эмиратах зарегистрировано более 20 тысяч случаев заболевания COVID-19. При этом 6,5 тысячи пациентов выписаны из больниц, 206 носителей инфекции скончались.

16 апреля сообщалось, что десятки богатых туристов закатили вечеринку на вилле на Бали, ослушавшись рекомендаций местных властей в связи с пандемией коронавируса. 21-летний египтянин Махмуд Аттия собрал людей по случаю своего дня рождения в городе Денпасар на юге острова.

Как спастись от коронавируса
7 очень простых советов и&nbspдействий, доступных абсолютно каждому&nbspиз&nbspнас

.covid { display: block; position: relative; width: 100%; max-width: 620px; margin: 20px auto; padding: 13px 15px 17px; box-sizing: border-box; background-color: #fff; border: 1px solid #eaeaea; border-radius: 6px; text-decoration: none; } .covid__arrow { position: absolute; width: 17px; height: 1px; bottom: 22px; right: 15px; background: #292929; } .covid__arrow:before, .covid__arrow:after { display: block; position: absolute; content: ''; top: -2px; right: -1px; width: 6px; height: 1px; background: #292929; -webkit-transition: 0.2s background ease-in; transition: 0.2s background ease-in; } .covid__arrow:before { top: -2px; -webkit-transform: rotate(45deg); transform: rotate(45deg); } .covid__arrow:after { top: 2px; -webkit-transform: rotate(-45deg); transform: rotate(-45deg); } .covid__title { margin-bottom: 4px; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-weight: bold; font-size: 16px; line-height: 22px; color: #c33; } .covid__subtitle { max-width: 80%; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 18px; color: #292929; } .covid:hover .covid__arrow { background: #c33; } .covid:hover .covid__arrow:before, .covid:hover .covid__arrow:after { background: #c33; } @media screen and (min-width: 768px) { .covid { padding: 18px 29px 20px 20px; background: #f3f3f3; border-color: #f3f3f3; border-radius: 2px; } .covid__title { font-family: 'PT Sans', 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 20px; line-height: 22px; } .covid__subtitle { max-width: 80%; font-family: 'PT Serif', Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; font-size: 16px; line-height: 22px; } .covid__arrow { bottom: 27px; right: 19px; } }
//нет времени на отдых. Пирогова V3 .oscar-link { display: block; width: 100%; height: 0; padding-bottom: 55.55%; background-repeat: no-repeat; background-size: cover; background-image: url("https://icdn.lenta.ru/images/2020/05/13/18/20200513185815804/original_37fd7218fea1be435f9cb624872c9f53.png"); } @media screen and (min-width: 769px) { .oscar-link { padding-bottom: 40.32%; background-image: url("https://icdn.lenta.ru/images/2020/05/13/18/20200513185805279/original_315ac53465a8f79c496fb7120099fdf8.png"); } }

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

«Ночь в музее» в Мурманской области посвятят 75-летию Победы
«Ночь в музее» в Мурманской области посвятят 75-летию Победы

21:39 Онлайн-акцию «Ночь в музее» в Мурманской области посвятят 75-летию Победы. ©museumnight.culture.ru Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на …


Специалисты ВВО проводят мониторинг лесов и степей в Бурятии для предотвращения пожаров
Специалисты ВВО проводят мониторинг лесов и степей в Бурятии для предотвращения пожаров

21:39 Специалисты Восточного военного округа проводят мониторинг лесов и степей в Бурятии с помощью беспилотников. Об этом сообщает ОТР. Работы …


Сотрудники МЧС из Севастополя получили государственные награды
Сотрудники МЧС из Севастополя получили государственные награды

За отвагу и героизм, проявленные в ежедневной работе, награждены сотрудники ГУ МЧС России по Севастополю. Орден Мужества за крепость духа …


Вести Севастополь 14.05.2020
Вести Севастополь 14.05.2020. Выпуск 21:05

Главные темы программы: – Уголовное дело за вырубку можжевельника и сосен. Природоохранная прокуратура завершила проверку. – Новое жильё в кредит. …


В нарядах Кейт Миддлтон разглядели тайное послание борющимся с вирусом врачам
В нарядах Кейт Миддлтон разглядели тайное послание борющимся с вирусом врачам

Поклонница герцогини Кембриджской Кэтрин обратила внимание на наряды, которые последняя надевала на онлайн-встречи во время пандемии коронавируса, и рассказала об …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты