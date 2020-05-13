Тысячи россиян обучат основам цифровой экономики

13 мая 2020     11
Тысячи россиян обучат основам цифровой экономики

В Псковской области в 2020 году около 3 тысяч жителей обучат основам цифровой экономики в рамках одноименного нацпроекта. Об этом в среду, 13 мая, сообщил ТАСС руководитель управления цифрового развития и связи региона Денис Матвеев.

«В этом году мы впервые обучим компетенциям в цифровой экономике такое большое количество жителей региона — это около 1 тысячи выпускников вузов и переобучим этим компетенциям еще 2 тысячи человек, которые уже имеют какие-либо профессии и трудятся в разных сферах на территории региона», — рассказал Матвеев.

По его словам, обучение будет вестись по специальным программам на базе Псковского госуниверситета (ПсковГУ). Средства на переподготовку вузу выделят в виде грантов от Минобрнауки.

Кроме того, уточнил Матвеев, в этом году власти региона впервые начнут выдавать жителям цифровые сертификаты, которые позволят им оплатить курсы по повышению квалификации в сфере цифровой экономики. «Эти сертификаты дают возможность повышать квалификацию не только в своем регионе, это все финансируется за счет нацпроекта, это важно, так как выделяется федеральная субсидия», — пояснил он.

Нацпроект «Цифровая экономика» утвержден президентом России Владимиром Путиным и должен быть реализован к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 1,8 триллиона рублей. В частности, он предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

В Джанкойском районе изъято 3000 литров нелегального спирта
В Джанкойском районе изъято 3000 литров нелегального спирта

Сотрудники полиции в Джанкойском районе остановили автомобиль, в котором перевозили 112 канистр объёмом пять литров, содержащих жидкость с характерным запахом …


Раскрыты подробности покушения на Прилепина в ДНР
Раскрыты подробности покушения на Прилепина в ДНР

На российского писателя Захара Прилепина было совершено покушение на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) во время его участия в …


Тысячи россиян обучат основам цифровой экономики
Тысячи россиян обучат основам цифровой экономики

В Псковской области в 2020 году около 3 тысяч жителей обучат основам цифровой экономики в рамках одноименного нацпроекта. Об этом …


Минздрав заявил о балансе между поступающими и выписанными пациентами с COVID-19
Минздрав заявил о балансе между поступающими и выписанными пациентами с COVID-19

Россия вышла на медицинскую систему, которая позволяет удерживать баланс между поступающими и выписанными пациентами с COVID-19. Об этом заявил глава …


Борисов сообщил о переносе программы импортозамещения самолета SSJ 100
Борисов сообщил о переносе программы импортозамещения самолета SSJ 100

Программу импортозамещения самолета «Сухой Суперджет 100» (SSJ 100) перенесли на год. Об этом заявил в среду, 13 мая, вице-премьер Юрий …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты