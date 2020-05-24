У актрисы Алены Бабенко обнаружили коронавирус

Актриса театра и кино Алена Бабенко заразилась коронавирусом и легла на лечение в больницу. Об этом она написала на своей странице в Instagram в воскресенье, 24 мая.

«Какое-то время меня не было в «эфире», было много вопросов о моем самочувствии», — написала она.

Бабенко рассказала, что самоизолировалась, как только почувствовала недомогание. Из-за этого ей пришлось отказаться от участия в шоу «Танцы со звездами».

«Я сочла себя ответственной не только за свое здоровье, но и за здоровье моих друзей и коллег по паркету. К сожалению, это оказался тот самый (коронавирус — ред.)», — отметила она.

Актриса рассказала, что в начале болезни у нее была температура и слабость. Сейчас в стационаре за ее здоровьем следят врачи, она чувствует себя лучше.

Бабенко родилась в 1972 году. С 2008 года играет в театре «Современник». Дебютировала в роли Маши в спектакле «Три сестры». Участвовала телепроектах Первого канала «Ледниковый период-2» в 2008 году, «Глобальное потепление» и «Ледниковый период-3. Новый сезон» в 2009 году.

Ранее, 17 мая, актриса, модель Мария Горбань, известная по сериалу «Кухня», рассказала о том, как перенесла коронавирус. Женщина отметила, что болезнь настигла всю ее семью, а сама она заболела три недели назад. По ее словам, болезнь протекала тяжело. Актриса указала, что уже полностью поправилась, но обоняние не вернулось окончательно.

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