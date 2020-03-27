У Бориса Джонсона нашли коронавирус

27 марта 2020     16
У Бориса Джонсона нашли коронавирус

У премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона нашли коронавирус.

Новость дополняется

Источник: Газета Известия

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У премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона нашли коронавирус. Новость дополняется Источник: Газета Известия



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