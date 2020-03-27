У Бориса Джонсона нашли коронавирус

СевГУ полностью перешёл на дистанционное обучение Севастопольский государственный университет на 100% организовал дистанционное обучение в связи с усилением мер по предотвращению распространения коронавируса. Онлайн ведётся общение …



Пенсии и выплаты ко Дню Победы пожилым севастопольцам принесут домой Выплаты некоторым категориям пенсионеров к юбилею Победы перенесены с мая на апрель. На месяц раньше, по распоряжению президента, финансовую помощь …



В связи с вынужденными выходными предприниматели Севастополя получат налоговые льготы Севастопольские предприниматели получат налоговые льготы и меньшие проценты по кредитам. Это связано с закрытием многих предприятий сферы услуг на период …



Песков рассказал о влиянии коронавируса на работу Путина Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 27 марта рассказал, как Владимир Путин продолжает работать в условиях распространения коронавируса SARS-CoV-2 в стране. …

