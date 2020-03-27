У премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона нашли коронавирус.
Новость дополняется
Источник: Газета Известия
У премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона нашли коронавирус.
Новость дополняется
Источник: Газета Известия
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СевГУ полностью перешёл на дистанционное обучение
Севастопольский государственный университет на 100% организовал дистанционное обучение в связи с усилением мер по предотвращению распространения коронавируса. Онлайн ведётся общение …
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Пенсии и выплаты ко Дню Победы пожилым севастопольцам принесут домой
Выплаты некоторым категориям пенсионеров к юбилею Победы перенесены с мая на апрель. На месяц раньше, по распоряжению президента, финансовую помощь …
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В связи с вынужденными выходными предприниматели Севастополя получат налоговые льготы
Севастопольские предприниматели получат налоговые льготы и меньшие проценты по кредитам. Это связано с закрытием многих предприятий сферы услуг на период …
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Песков рассказал о влиянии коронавируса на работу Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 27 марта рассказал, как Владимир Путин продолжает работать в условиях распространения коронавируса SARS-CoV-2 в стране. …
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У Бориса Джонсона нашли коронавирус
У премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона нашли коронавирус. Новость дополняется Источник: Газета Известия