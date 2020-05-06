У медсестер хабаровского перинатального центра подтвердился коронавирус

В хабаровском перинатальном центре у двух медсестер тест на коронавирус дал положительный результат. Об этом сообщается на странице центра в Instagram.

Администрация медицинского учреждения сообщила, что центр работает в соответствии с санитарным законодательством, соблюдая все нормы. Персонал регулярно тестируется на наличие коронавирусной инфекции.

Руководство центра также привело данные статистики.

«По данным Роспотребнадзора из общего количества инфицированных коронавирусом 20-25% не имеют симптомов. Кроме того, заболевание у таких людей не развивается. Такая ситуация сложилась и с двумя медсестрами в отделении патологии недоношенных детей», – говорится в сообщении учреждения.

Заболевание у медсестер было выявлено при плановом тестировании. Сейчас проводится обследование всех контактировавших с ними людей.

5 мая власти Санкт-Петербурга сообщили о смерти еще четырех медицинских работников от коронавирусной инфекции.

Ранее, в апреле, российские врачи опубликовали список своих коллег, которые скончались после заражения коронавирусом. Документ получил название «Список памяти», он находится в открытом доступе, чтобы пользователи могли делиться информацией о погибших медиках.