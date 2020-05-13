У саудовской нефти начались проблемы в США

Супертанкеры с саудовской нефтью, прибывающие к восточному побережью США, начали испытывать серьезные проблемы с разгрузкой, сообщает Bloomberg.
Обычно процесс занимает 4-6 дней, но в настоящее время суда, на которых хранится порядка двух миллионов баррелей, ожидают намного дольше. Так, Dalian разгружен только наполовину, хотя прибыл в порт 1 мая, а Lulu and Aslaf потратили две недели.
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Полный бак
Причиной стала нехватка более мелких судов, вместимостью около 600 тысяч тонн, которые используются для перевозки сырья на сушу. При этом в ближайшее время ситуация может значительно ухудшиться.
Если в обычное время в США отправлялись семь супертанкеров из Саудовской Аравии, то в апреле, как утверждает главный аналитик по отгрузкам в отраслевой группе BIMCOО Питер Сэнд, их вышло 18 и они еще в пути.
Нехватка мелких судов связана с тем, что производители нефти начали использовать их для хранения сырья, на которое нет спроса. Вначале в этих целях использовали супертанкеры, но когда они исчезли с рынка, в ход пошли и суда вместимостью до 800 тысяч баррелей. Еще в конце апреля стоимость их фрахта достигла рекордных показателей, поэтому возможность использования судов для разгрузки ограничена.
Саудовская Аравия в апреле нарастила поставки нефти в США в четыре раза по сравнению с февральским уровнем. При этом американские добытчики в тот же период испытывали проблемы со спросом на нефть.
Источник: Лента.Ру