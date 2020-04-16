У Tesla украли секретные данные

Нескольких бывших сотрудников Tesla поймали на сливе конфиденциальной информации о компании. Перейдя в стартап Zoox, разрабатывающий системы для беспилотного управления автомобилями, они передали ему секретные данные. Об этом пишет Reuters.

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В украденной информации содержались сведения о запатентованной системе контроля за производством, складированием, инвентаризацией, дистрибуцией и транспортировкой под названием WARP. В Tesla полагают, что доступ к этим сведениям позволил компании «миновать долгие годы разработки собственной системы логистики».

Tesla подала иск на Zoox и выиграла процесс. По решению суда стартап обязан выплатить компании Илона Маска компенсацию, размер которой не разглашается. Кроме того, Zoox пообещала провести обучение сотрудников по вопросам конфиденциальности, а также осуществить аудит среди работников, доказав таким образом, что никто не сохранил секретную информацию Tesla.

Источник: Лента.Ру