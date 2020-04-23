У вице-премьера российского региона начались обыски из-за хищений в зоопарке

В кабинете первого вице-премьера правительства Пермского края Михаила Сюткина проходит обыск. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона.

С чем связаны следственные мероприятия пока неизвестно. Вице-премьер находится в своем кабинете, где его удерживают два сотрудника правоохранительных органов, уточнил источник издания. Обыски связаны с уголовным делом, возбужденным год назад МВД по факту злоупотреблений при подготовке документации о строительстве зоопарка и хищениях бюджетных денежных средств, сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.

Сюткин курирует министерства имущества, строительства, транспорта, а также инспекции стройнадзора и технадзора. URA.RU напоминает, что в августе 2019 года было возбуждено уголовное дело из-за хищения 130 миллионов рублей при строительстве зоопарка. Были арестованы бывший начальник управления капитального строительства Пермского края Дмитрий Левинский и руководитель проекта компании-подрядчика Илья Козырев. Левинский, который подчинялся министру строительства и, соответственно, вице-премьеру Сюткину, в суде заявлял, что следователи предлагали ему сдать своих руководителей.

Сюткин дорабатывает на своей должности последние дни, он собрался уходить с госслужбы в конце текущего месяца. О его предстоящем увольнении стало известно 14 апреля. После его ухода его должность будет упразднена.

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Источник: Лента.Ру