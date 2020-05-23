У захватчика московского банка нашли нож и два «доширака»

23 мая 2020     14
У захватчика московского банка нашли нож и два «доширака»

В рюкзаке у мужчины, захватившего отделение банка в Москве, нашли складной нож и две упаковки лапши быстрого приготовления «Доширак». Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК в своем Telegram-канале.

Издание со ссылкой на правоохранителей отмечает, что захватчик мог не иметь определенного места жительства.

О захвате банка мужчиной в форме доставщика еды сообщалось ранее. Он зашел в отделение и заявил, что его сумка заминирована. В помещении оказались заблокированы несколько человек, которых впоследствии вывели. По информации силовиков, мужчина требовал крупную сумму денег.

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15:56 — Сегодня

Один из заложников вел прямую трансляцию из банка в Instagram. На видео было видно лицо захватчика, который периодически пил вино из бутылки. Позже личность мужчины была установлена — им оказался уроженец Нижневартовска, 34-летний Алексей Барышников.

Спецназ взял штурмом банк и задержал захватчика, угрожавшего взорвать отделение.

Источник: Лента.Ру

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