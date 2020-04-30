Убийца клиентки Bla Bla Car показал место захоронения еще одной россиянки

30 апреля 2020     13
Убийца клиентки Bla Bla Car показал место захоронения еще одной россиянки

40-летний житель Серпухова Виталий Чикирев сознался в убийстве женщины, совершенном 10 лет назад, и показал место захоронения жертвы. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, находящийся в СИЗО по обвинению в убийстве директора московского Burger King Ирины Ахматовой мужчина признался следователям, что в 2010 году принимал участие в расправе над еще одной женщиной. Чикирев сообщил, что спрятал тело в гаражном кооперативе в Протвино. 29 апреля оперативники обнаружили в указанном месте скелетированные останки.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства убийства этой женщины.

Об исчезновении директора московского ресторана Burger King Ирины Ахматовой стало известно 26 декабря 2018 года. Она пропала во время поездки на своей машине из Москвы в Тулу, взяв с собой пассажира через сервис поиска попутчиков Bla Bla Car. Позднее ее автомобиль был найден около одного из торговых центров в Ярославле. Подозреваемого в убийстве Чикирева задержали 30 декабря 2018 года. Он признался, что заранее спланировал преступление: создал несколько фальшивых аккаунтов на сервисе поиска попутчиков, в том числе от лица женщин, и забронировал все места в машине Ахматовой. Ее тело он выбросил в лесополосе, а машину собирался продать на запчасти.

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Источник: Лента.Ру

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