Убийство редкой гориллы посчитали заслуживающим пожизненного срока преступлением

13 июня 2020     17
Убийство редкой гориллы посчитали заслуживающим пожизненного срока преступлением

В Уганде четверых браконьеров арестовали за убийство крайне редкой горной гориллы. Об этом сообщает «Би-би-си».

Преступникам грозит пожизненное заключение или штраф до 5,4 миллиона долларов. Горные гориллы находятся на грани исчезновения: в мире осталось всего около тысячи особей. Они также занесены в Красную книгу.

Редкие животные обитают только в Демократической Республике Конго, Руанде и Уганде.

Ранее биолог, участник конференций Конвенций ООН в области охраны животных и биоразнообразия Мария Воронцова рассказала, какие животные рискуют заразиться коронавирусом от человека. В группе риска оказались и человекообразные обезьяны. Воронцова заверила, что именно по этой причине под защиту попали гориллы в Африке.

Источник: Лента.Ру

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