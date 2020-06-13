Убийство редкой гориллы посчитали заслуживающим пожизненного срока преступлением

В Уганде четверых браконьеров арестовали за убийство крайне редкой горной гориллы. Об этом сообщает «Би-би-си».

Преступникам грозит пожизненное заключение или штраф до 5,4 миллиона долларов. Горные гориллы находятся на грани исчезновения: в мире осталось всего около тысячи особей. Они также занесены в Красную книгу.

Редкие животные обитают только в Демократической Республике Конго, Руанде и Уганде.

Ранее биолог, участник конференций Конвенций ООН в области охраны животных и биоразнообразия Мария Воронцова рассказала, какие животные рискуют заразиться коронавирусом от человека. В группе риска оказались и человекообразные обезьяны. Воронцова заверила, что именно по этой причине под защиту попали гориллы в Африке.

Источник: Лента.Ру