Участие США в переговорах ОПЕК+ назвали ключевым

5 апреля 2020     33
Участие США в переговорах ОПЕК+ назвали ключевым

Участие США в переговорах ОПЕК+ назвали ключевым, наряду с Саудовской Аравией и Россией. Об этом заявил РИА Новости независимый эксперт по анализу нефтяного рынка из Кувейта Камель аль-Харами.

По словам аль-Харами, присутствие или посредничество США на переговорах очень важно, так как Вашингтон поможет вернуть баланс на нефтяной рынок. Страны ОПЕК+ «едва ли смогут обеспечить снижение добычи на 10-15 миллионов баррелей в сутки», считает эксперт.

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Специалист отметил, что США могут ввести пошлины на импортируемую нефть в случае, если соглашение по сокращению добычи не будет достигнуто. Также американская администрация, по его мнению, может ввести налоги на иностранные компании, имеющие инвестиции в энергетическом секторе в США.

Аль-Харами считает, что американская сторона приложит усилия, чтобы сбалансировать рынок, что позволит впоследствии защитить добычу сланцевой нефти. По его словам, ОПЕК+ не способен бороться со сланцевой нефтью США. Он добавил, что ее теперь будет непросто вытеснить с мировых рынков.

Ранее президент России Владимир Путин признал, что проводит переговоры по поводу снижения цен на нефть как с ОПЕК, так и с США, поскольку ситуация в отрасли его беспокоит.

Россия и Саудовская Аравия в начале марта 2020 года не смогли договориться о продлении соглашения о сокращении добычи нефти в рамках ОПЕК+ и вышли из сделки. В результате цена на нефть обвалилась до минимумов с начала века. К концу месяца эталонная нефть Brent опускалась ниже 23 долларов за баррель, до самых низких значений с 2002 года. Минимумы за последние 18 лет также обновила американская WTI, которая падала ниже 20 долларов. Российская нефть Urals и вовсе рухнула до уровня 1999 года.

Источник: Лента.Ру

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