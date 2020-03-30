Участники и ветераны войны в Узбекистане получат по $1 тыс. к 9 мая

30 марта 2020     19
Участники и ветераны войны в Узбекистане получат по $1 тыс

К 75-летию победы в Великой Отечественной войне участники и ветераны в Узбекистане получат по $1 000. Соответствующий указ в понедельник, 30 марта, подписал президент республики Шавкат Мирзиеев.

«В связи с проведением в стране 9 мая всенародного праздника — Дня Памяти и Почестей, увековечения памяти погибших во Второй мировой войне, воздавая почести ветеранам, которые и сегодня, находясь в наших рядах, вносят вклад в повышение авторитета Родины, духовно-нравственное воспитание молодежи <…> установить единовременное денежное вознаграждение участникам и инвалидам Второй мировой войны в размере 10 000 000 (десяти миллионов) сумов», — говорится в документе.

В распоряжении отмечается, что все расходы на себя возьмет федеральный бюджет.

Все профильные ведомства, во главе с Министерством обороны страны, должны будут обеспечить передачу денежных средств всем ветеранам.

По данным ТАСС, в республике проживают около 1 тыс. участников войны и более 40 тыс. работников трудового фронта.

В России в связи с празднованием 75-летия Великой Победы все ветераны — граждане РФ получат выплаты из федерального бюджета, максимальная сумма составит 75 тыс. рублей.

На эти средства смогут рассчитывать инвалиды войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, а также вдовы или вдовцы военнослужащих, погибших в период войн с Финляндией, Японией и Великой Отечественной войне.

Источник: Газета Известия

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