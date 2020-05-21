Участок реки Цны расчистят на территории Тамбова

21 мая 2020     8
Участок реки Цны расчистят на территории Тамбова

В Тамбове с 2022 года начнется расчистка участка реки Цны протяженностью 13 км. Власти согласуют место складирования донного грунта.

Работы будут вестись в рамках регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов». Цну очистят в пределах Тамбова. Работы будут финансироваться за счет федерального бюджета, сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

На текущий момент ведется согласование технических вопросов, в том числе вариантов подъезда специальной техники и места складирования донного грунта.

Помимо Цны, до 2024 года планируется провести расчистку рек Мошляйка в селе Тулиновка и Пичаевка в Пичаевском районе. Также региональное природоохранное управление готовит проект по расчистке реки Лесной Тамбов в Рассказове и Рассказовском районе. Протяженность участка составляет 20 км. В случае успешной защиты проекта работы начнутся в 2021 году.

Источник: Газета Известия

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