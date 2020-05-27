Участок трассы «Дон» расширят

27 мая 2020     18
Участок трассы «Дон» расширят

Работы по расширению участка трассы М-4 Дон в Ростовской области до трех полос в каждую сторону планируется завершить к концу 2020 года. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

Кроме того, в ближайшее время планируется перейти к работам на новом участке. «Завершается подготовка территории под строительство пятого этапа проекта “Обход Аксая” на трассе М-4 “Дон” в Ростовской области. В третьем квартале 2020 года дорожники планируют приступить к работам на новом участке трассы протяженностью 35 километров», — рассказали в «Автодоре».

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.

Источник: Лента.Ру

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