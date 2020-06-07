Учебные командирские полеты начались в Ленобласти

7 июня 2020     10
Учебные командирские полеты начались в Ленобласти

На территории Ленинградской области стартовали учебные командирские полеты. Как отмечает пресс-служба Западного военного округа, их особенность заключается в том, что задействовано только руководство авиационных подразделений, которое отрабатывает полетные задания для дальнейшего обучения молодых летчиков.

Авиационные экипажи отработают основные и наиболее сложные элементы пилотирования, посадку по приборам, полеты на предельно малых высотах и в сложных метеорологических условиях, маневры ухода от средств поражения. Также будет отрабатываться взаимодействие экипажей с наземной группой руководства полетами на контрольно-диспетчерском пункте, передает телеканал «78».

Ранее стало известно, что серийное производство авиадвигателей большой тяги ПД-35 должно начаться в 2028 году. Также в будущем на базе универсального газогенератора намерены создать семейство газотурбинных двигателей различного авиационного и наземного применения с тягой до 50 т.

Источник: Газета Известия

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