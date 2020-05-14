Ученые доказали заражаемость кошек коронавирусом

14 мая 2020     12
Ученые доказали заражаемость кошек коронавирусом

Ученые из США и Японии выяснили, что в лабораторных условиях кошки легко заражаются коронавирусом SARS-CoV-2 и могут инфицировать других своих сородичей. Об этом говорится в статье исследователей, которая опубликована в журнале New England Journal of Medicine 13 мая.

В ходе эксперимента трем кошкам ввели коронавирус, взятый у больного человека. В течение трех дней результаты анализа мазков, взятых из носа животных, показали, что кошки заразились.

На следующий день после того, как животных «привили» вирусом, в клетки к каждой зараженной кошке поместили по одной здоровой. Через шесть дней у них тоже обнаружили коронавирус. Отмечается, что ни у одной из кошек не было симптомов болезни, все они справились с инфекцией.

Однако исследователи предупреждают, что больные COVID-19 должны помнить, что они могут передать вирус своим домашним животным, у которых иногда возникают тяжелые симптомы респираторного заболевания.

Ученые выразили обеспокоенность тем, что результаты научного исследования могут быть неправильно истолкованы как доказательство опасности зараженных животных для людей. Научно подтвержденных фактов, что человек может заразиться коронавирусом от кошки, нет.

В начале мая ученые из Корнелльского университета в Нью-Йорке выяснили, что кроме приматов наиболее восприимчивы к коронавирусу кошки, хорьки и норки.

В конце апреля в Россельхознадзоре также сообщали о риске заражения коронавирусом кошек и собак в результате контакта с больными людьми. Отмечалось, что нет оснований считать, что домашние животные могут заражать хозяев.

В том же месяце стало известно о заражении COVID-19 в нью-йоркском зоопарке четырех тигров и трех львов. Животным сделали тест, после того как они начали кашлять и потеряли аппетит.

Источник: Газета Известия

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