Ученые из Италии раскрыли правду о смерти пациентов с коронавирусом

25 апреля 2020     14
Ученые из Италии раскрыли правду о смерти пациентов с коронавирусом

Ученые из Италии раскрыли неожиданную правду о смерти пациентов с коронавирусом в провинции Ломбардия, которая сильнее всего в стране пострадала от пандемии. Итоги исследования опубликовал портал medRxiv.

Исследователи Джанлука Ринальди (Gianluca Rinaldi) и Маттео Парадизи (Matteo Paradisi) не стали использовать официальную статистику. Вместо этого ученые проанализировали данные о тестировании на SARS-CoV-2. В зону исследования вошли десять населенных пунктов с суммарным населением около 50 тысяч человек.

Оказалось, что с 21 февраля по 4 апреля этого года на исследованной территории умер 341 человек, что примерно в пять раз больше, чем в среднем за предыдущие годы. При этом в начале апреля уровень смертности практически не отличался от привычных значений, что подтверждает заявление об эффективности карантина для борьбы с коронавирусом.

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00:02 — 21 апреля

Затем специалисты изучили результаты анализов крови в регионе, которые были проведены после снятия жестких ограничений. В исследуемой местности зараженными оказались около 40 процентов жителей, а в отдельных населенных пунктах этот показатель достигал 80 процентов. Авторы исследования указали, что летальность составила 1,29 процента. При этом среди людей старше 60 лет этот показатель достиг 4,25 процента.

Ученые пояснили, что это ниже, чем в официальной статистике. Однако они предупредили, что это не означает, что угрозы нет: смертность от COVID-19 на порядок выше аналогичного показателя для гриппа.

Италия — одна из наиболее пострадавших от коронавиурса стран. Согласно последним данным, там зафиксировано почти 193 тысячи случаев заражения. Жертвами коронавирусной инфекции стали почти 26 тысяч человек, а 60,5 тысячи пациентов выздоровели.

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Источник: Лента.Ру

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