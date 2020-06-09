Ученые из США нашли признаки распространения COVID-19 в Ухане летом 2019 года

9 июня 2020     10
Ученые из США нашли признаки распространения COVID-19 в Ухане летом 2019 года

Американские ученые провели исследование, результаты которого свидетельствуют о том, что вспышка коронавирусная инфекции могла начаться в Ухане еще в августе 2019 года. Об этом во вторник, 9 июня, сообщает CNN со ссылкой на данные экспертов Гарвардской медицинской школы.

Под руководством профессора Джона Браунстейна Группа ученых изучила снимки с частных спутников, по которым можно проследить динамику загруженности парковочных мест у крупнейших больниц Уханя за последние два года. Исследование показало, что резкое увеличение машин на больничных парковках наблюдается с конца лета 2019 года, а пик наступил в декабре. Это позволяет сделать вывод о том, что резкий рост заболеваемости был отмечен в городе еще до первого подтвержденного случая COVID-19.

Косвенно подтверждает это предположение и анализ поисковых вопросов китайской системы Baidu. В начале осени 2019 года жители Уханя стали чаще искать информацию о кашле и диарее. Как позже подтвердили научные исследования, эти симптомы являются характерными для коронавирусной инфекции.

Эксперты подчеркнули, что результаты исследования не позволяют однозначно говорить о связи этих тенденций с заболеванием COVID-19. Тем не менее, ученые считают очевидным, что ситуация в Ухане ухудшилась еще до вспышки инфекции на рынке морепродуктов.

В последние месяцы США заявляют о вероятной причастности Пекина к пандемии. Президент США Дональд Трамп обещал «наказать» Китай за распространение вируса.

Китайские власти отрицают причастность, указывая на естественное происхождение вируса и принятые вовремя меры.

Многие ученые также полагают, что подобный вирус не мог быть создан искусственно.

Вспышка коронавируса SARS-CоV-2 была выявлена в конце декабря в китайском городе Ухань. В настоящее время эпидемия распространилась практически во всех странах мира.

Вся информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

Источник: Газета Известия

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