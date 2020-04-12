Ученые назвали дистанцию распространения коронавируса от зараженного

Китайские ученые назвали дистанцию распространения коронавирусной инфекции COVID-19 от больного. Она составляет 4 метра, сообщает в воскресенье, 12 апреля, The Daily Mail.
Ученые изучали аэрозольную передачу вируса, когда частицы капель остаются в воздухе в течение нескольких часов. Исследование поверхностей и состава воздуха проводилось в отделении скорой помощи и в отделении для лечения зараженных COVID-19 больницы Хуошеншань города Ухань.
Также было установлено, что большая часть аэрозольных частиц коронавируса оседала на полах больничных отделений. Высокие уровни их концентрации были обнаружены на поверхностях кроватей, дверных ручек и мусорных баков, а также на подошвах обуви медицинского персонала.
При этом никто из врачей и медсестер в больнице Хуошеншань не был заражен коронавирусом, что, по словам ученых, подтверждает эффективность принимавшихся мер предосторожности.
Расстояние в 4 метра более, чем вдвое превышает общеустановленную норму социального дистанцирования, составляющую 1,5 метра. Впрочем, пока нет данных, подтверждающих, что исследовавшиеся аэрозольные частицы способны заразить коронавирусом.
Другим выводом, сделанным в исследовании китайских ученых, стала идея о том, что стратегия по изолированию больных коронавирусом на дому не может считаться эффективной из-за высокого уровня содержания вируса в окружающей среде и отсутствия у большинства граждан доступа к средствам персональной защиты. Такой подход, считают ученые, приводит лишь к скоплению случаев заражения в замкнутых помещениях.
Всего в мире насчитывается более 1,7 миллиона случаев заражения.
Зачем это нужно? Вирус распространяется в общественных местах — старайтесь их избегать. Домашний режим особенно важно соблюдать людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Молодым стоит воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и пожилыми людьми вообще. Старайтесь поддерживать контакты по телефону или через интернет — это поможет уберечь пожилых людей от опасности заражения.
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха. Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Лента.Ру