Ученые описали стратегии добычи и приготовления пищи жителями российской тундры

Жители удаленных и труднодоступных районов Чукотки применяют нестандартные стратегии получения и приготовления пищи, и таким образом следуют давним кулинарным традициям и обеспечивают свою продовольственную безопасность. Их описали сотрудники Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) Российской академии наук, сообщает РИА Новости.

Авторы исследования изучили жизнь Иультинского района отметили, что проживающие в селах и тундре российской Арктики часто испытывают проблемы с продовольственным снабжением, а привозимые товары бывают просроченными и продаются по завышенным ценам. В этих условиях был освоен продуктовый обмен: во время поездок в тундру россияне везут «русские» продукты, а в село или райцентр едут с «чукотскими» (сушеное, ферментированное мясо, травы, ягоды, национальные блюда). Хотя замороженное мясо продается в селах, жители приписывают ему плохие вкусовые и питательные свойства и стараются получать оленину от оленеводов из тундры.

Опрошенные учеными люди говорили, что больше любят «чукотскую» еду и ностальгируют по ней. О «русской» пище они отзываются как о не сытной. По их словам, после нее человек продолжает испытывать голод.

В тундре «чукотскую» пищу едят чаще, чем в селах. В населенных пунктах иногда национальные блюда готовятся прямо на крыльце дома, но многие жители отмечают, что по вкусовым качествам такая еда уступает той, что приготовлена в яранге. Так, в оленеводческом селе Амгуэма люди живут в коттеджах и многоэтажных домах, но для готовки «чукотских» блюд они иногда уходят в тундру, чтобы соседи не жаловались на запах. На свежем воздухе селяне варят, например, мясо нерпы или моржа.

Также местное население строит дополнительные постройки для хранения и приготовления пищи (контейнеры, сараи, яранги). Иногда жители специально готовят еду в яранге или на костре на берегу реки для вкусового разнообразия. Сараи же нужны, чтобы соблюдать технологию приготовления, а продукты не теряли свои свойства. Например, вытопленный нерпичий жир становится прогорклым, если его хранить в коттедже.

Источник: Лента.Ру