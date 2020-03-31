Ученые опровергли один из мифов о коронавирусе

31 марта 2020     17
Ученые опровергли один из мифов о коронавирусе

Утверждения о том, что заболевшие ОРВИ уже не смогут заразиться коронавирусом, ошибочны. К такому выводу пришли американские ученые из Медицинского центра Стэнфордского университета.

Специалисты проанализировали данные о 562 пациентах, с подозрением на COVID-19. При этом у 49 человек диагноз подтвердился. Выяснилось, что каждый пятый заболевший коронавирусом также заболевал другими респираторными инфекциями.

Кроме того, каждый десятый госпитализированный с простудой оказался болен также и COVID-19.

«В настоящее время, если у пациента положительный тест на другой респираторный вирус, мы считаем, что у него нет COVID-19», – отметил доцент Нигам Шах, добавив, что результаты исследования указывают на неточность такой диагностики.

Ранее врач-эпидемиолог Михаил Фаворов рассказал, как можно победить коронавирус еще до появления вакцины. По его словам, важно соблюдать ряд мер, в том числе карантин.

Источник: Газета Известия

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