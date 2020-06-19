Ученые раскрыли тайну «мяча» из Антарктиды

Таинственное ископаемое в форме спущенного мяча, обнаруженное в 2011 году в Антарктиде, оказалось яйцом, отложенным миллионы лет назад гигантской морской рептилией, сообщает журнал Nature.

Изучив ископаемое с помощью микроскопов, ученые обнаружили несколько слоев мембраны, что подтвердило гипотезу о том, что это было именно яйцо с мягкой скорлупой. Специалисты также выяснили, что возраст ископаемого составляет около 66 млн лет.

Для идентификации существа, отложившего яйцо, ученые сопоставили пропорции тел 259 живых рептилий с размером их яиц. Затем они изучили каталог вымерших животных, которые подходили по размеру, после чего пришли к выводу, что данное яйцо было отложено древней морской рептилией мозазавром.

Отмечается, что теперь под сомнение господствующий в науке тезис о том, что такие существа, как мозозавр, не откладывали яйца.

Ранее, 17 июня, сообщалось, что аргентинские палеонтологи описали новый вид динозавра с передними конечностями, похожими на крылья, но предназначенными для бега.