Ученые создали карту распространения COVID-19 в зависимости от погоды

Ученые медицинского факультета университета Мэриленда обнаружили связь между распространением новой коронавирусной инфекции и климатическими условиями, пишет Daily Mail 11 июня.

Исследователи сравнили погодные условия 8 городов, в которых коронавирус был широко распространен, с 42 городами, где заболеваемость была очень низкой.

Так, в первой категории оказались города Тэгу (Южная Корея), Ком (Иран), Милан (Италия), Париж (Франция), Мадрид (Испания), Сиэтл (США), Ухань (Китай) и Токио (Япония). С января по март в них наблюдалась похожая климатическая картина: температура от 4 до градусов, а также низкая влажность. На карте они обозначены черными точками.

По мнению ученых, в зоне риска оказались Кавказ, часть Европы, Центральная Азия и Великобритания, а также северо-восточная и средняя западная часть США и Британская Колумбия. При этом Москва и Бангкоке (Таиланд) рискуют гораздо меньше.

«Я не ожидал такого совпадения температур и влажности в восьми городах, это просто удивительно», — рассказал один из исследователей, доктор Мохаммад Саджади.

Он отметил, что коронавирус ведет себя как сезонный вирус, который реагирует на температуру и влажность, а также быстро распространяется зимой и ранней весной.

В мае Французская Национальная академия медицины подтвердила гипотезу о том, что активность коронавируса идет на спад при повышении температуры.

Выяснилось, что индекс распространения коронавируса, который в Европе составляет 2,67 при средней температуре 11,2 градуса, снижается до 0,03 в Африке южнее Сахары. В данном регионе средняя температура 34,8 градуса.

Таким образом, можно говорить, что вирус восприимчив к колебаниям температуры.

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