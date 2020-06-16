Ученые спрогнозировали более 200 тыс. смертей от COVID-19 в США

16 июня 2020     8
Ученые спрогнозировали более 200 тыс

Число летальных исходов от COVID-19 в США к октябрю может превысить 200 тысяч. Такой прогноз сделали ученые из Института систем измерений и анализа при Университете штата Вашингтон.

Институт разработал модель, согласно которой к 1 октябрю в Соединенных Штатах жертвами коронавирусной инфекции станут 201 129 человек.

Во вторник, 16 июня, число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 8 млн человек.

По информации Университета Джонса Хопкинса, лидером по числу инфицированных по-прежнему остаются США — 2 111 622, на втором месте Бразилия — 888,2 тыс. Россия занимает третье место по числу зафиксированных случаев. Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил ранее, что в России зарегистрировано 537 210 случаев заражения, выздоровели 284 539 человек, умер 7 091.

Российские власти отметили постепенную стабилизацию эпидемиологической ситуации. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, уже 49 регионов страны приступили к снятию ограничений, введенных из-за коронавируса.

Источник: Газета Известия

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