Удмуртия закупит восемь автоклубов

15 апреля 2020     1
Удмуртия закупит восемь автоклубов

Министерство культуры Удмуртской республики закупит восемь автоклубов на сумму 39,9 миллиона рублей в рамках реализации национального проекта «Культура». Об этом сообщается на сайте Минкульта России.

Из федерального бюджета на покупку передвижных многофункциональных досуговых центров будет выделено 31,9 миллиона рублей.

Отмечается, что первые автоклубы появятся в регионе летом 2020 года. Их приобретут для проведения культурных мероприятий в восьми муниципальных районах Удмуртии.

27 марта о покупке автоклуба объявила администрация Дубовского района Ростовской области. Средства на приобретение мобильного досугового центра также выделены в рамках нацпроекта «Культура». На проведение национального проекта выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура».

Источник: Лента.Ру

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