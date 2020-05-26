Уехавший в США российский футболист пожаловался на «сумасшедшие цены»

Экс-футболист сборной России и московского «Спартака» Дмитрий Торбинский, который уже несколько лет живет в Майами, заявил, что в США все не такое «мегокрутое, как кажется».

По словам спортсмена, цены в Штатах просто «сумасшедшие», и люди вообще не понимают, за что платят.

«В Америке дорогие руки, но качество оставляет желать лучшего, особенно в сфере услуг. В Москве этот сервис лучше. Есть впечатление, что в США всё мегакрутое, но это не так. Цены тут сумасшедшие», – посетовал он в интервью, опубликованном в Instagram.

Торбинский добавил, что ему приходится планировать свои расходы и экономить.

6 апреля футболист рассказал о введении комендантского часа из-за распространения коронавирусной инфекции в Майами. По его словам, люди выходят на улицы и в разрешенное время, и после наступления 23:00.