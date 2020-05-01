UFC приготовил особый протокол для участников турниров во время коронавируса

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) готовит особый протокол для участников турниров, которые пройдут во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает MMA Junkie.

Промоушен планирует провести три ивента в Джексонвилле, штат Флорида — 9, 13, 16 мая. Турниры пройдут без зрителей. UFC оповестил бойцов, что на арену пустят лишь сотрудников самой организации, самих спортсменов и операторов. Кроме того, участники будут обязаны ежедневно проходить медицинские тестирования.

Бойцы будут тренироваться индивидуально в отдельных помещениях. В отеле усилят меры по обеспечению чистоты и стерильности номеров в гостинице, где остановятся участники ивентов. Также на территории будут дежурные медики.

UFC 249 должен был пройти 18 апреля. Однако, из-за пандемии коронавируса турнир сорвался: сперва от участия в ивенте отказался россиянин Хабиб Нурмагомедов, которому предстоял поединок с американцем Тони Фергюсоном, позже был перенесен и сам ивент.

В главном поединке Фергюсон выйдет в октагон против соотечественника Джастина Гэтжи. В турнире также примет участие российский тяжеловес Алексей Олейник. Его соперник — бразильский ветеран Фабрисиу Вердум.

Источник: Лента.Ру