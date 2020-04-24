UFC собрался провести три турнира за неделю

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) запланировал проведение трех турниров в течение одной недели. Об этом сообщает «Чемпионат.com» со ссылкой на слова главы организации Дэйны Уайта во время прямого эфира на странице телеканала ESPN в Instagram.

По словам главы промоушена, соревнования пройдут 9, 13 и 16 мая в городе Джексонвилле (США, штат Флорида) в спорткомплексе Veterans Memorial Arena. Губернатор штата и Атлетическая комиссия пояснят правила проведения турниров

10 апреля стало известно, что турнир UFC, намеченный на 18 апреля, отменен из-за пандемии коронавируса. В главном поединке должны были встретиться россиянин Хабиб Нурмагомедов и американец Тони Фергюсон.

1 апреля россиянин заявил, что не сможет принять участие в турнире, так как границы России закрыты, и он остался в Дагестане в самоизоляции. Нурмагомедова заменил Гэтжи, американцы должны встретиться 9 мая. На кону будет пояс временного чемпиона UFC в легком весе.

Источник: Лента.Ру