Уголовное дело возбудили из-за гибели шести человек в пожаре под Москвой

5 мая 2020     7
Уголовное дело возбудили из-за гибели шести человек в пожаре под Москвой

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» по факту смерти шести человек при пожаре в Подмосковье. Об этом во вторник, 5 мая, сообщает пресс-служба Следственного Управления СК России по Московской области.

Предварительной причиной случившегося названа неисправность проводки.

«По данным следствия, 5 мая 2020 года на территории частного дома в деревне Дурниха г.о. Раменское произошло возгорание. В ходе тушения пожара обнаружены тела шести неустановленных человек, троих мужчин и трех женщин. Причиной пожара могла послужить неисправность электропроводки», — отметили следователи.

Также сообщается, что в сгоревшем доме проживали 26 человек, приехавшие из соседних стран. Правоохранители проверят легальность их нахождения на территории России. В настоящий момент в рамках уголовного дела устанавливаются точные причины случившегося и личности погибших.

О пожаре, возникшем в Раменском районе Московской области, стало известно ранее во вторник. Площадь возгорания составила коло 100 кв. метров. Среди версий рассматривалось короткое замыкание и неосторожное обращение с огнем.

29 апреля на юге Москвы произошел пожар в мини-отеле на улице Шухова, д. 13 в Даниловском районе города. Площадь возгорания составила 2 кв. м. До прибытия спасателей из здания самостоятельно эвакуировались пять человек.

Источник: Газета Известия

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