Уголовное дело возбуждено в отношении Ефремова из-за ДТП

Уголовное дело возбуждено в отношении заслуженного артиста России Михаила Ефремова после ДТП в центре Москвы. Вечером 8 июня иномарка актера выехала на встречку и протаранила Lada. В крови Ефремова обнаружили алкоголь.

Как сообщает во вторник ТАСС со ссылкой на ГУ МВД Москвы, уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 264 УК РФ Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

Ефремову грозит до семи лет лишения свободы.

ДТП произошло вечером 8 июня в районе дома № 3 на Смоленской площади. Столкнулись два автомобиля — Jeep Grand Cherokee, за рулем которого был Ефремов и фургон Lada. По последним данным, пострадали два человека, находившихся в отечественном авто. Один из них – 58- летний курьер Сергей Захаров – госпитализирован в крайне тяжелом состоянии.

У мужчины диагностировали, по данным РЕН ТВ, множественные переломы и внутренне кровотечение.

После аварии Евремов был задержан и направлен на медосвидетельстование. Экспертиза подтвердила наличие алкоголя в его крови.

По словам очевидцев, сам актер не еле держался на ногах и едва мог связать несколько слов из-за высокой степени опьянения.

Примечательно, что инциденты с участием Михаила Ефремова, который, вероятно был нетрезв, случались и ранее. В марте актера не пустили на борт самолета в Петербурге. По словам сотрудников перевозчика, артист был пьян.

В 2018 году на гастролях в Самаре зрители утверждали, что актер был нетрезв, путал текст, говорил тихо, а затем вступил в перебранку с залом, используя нецензурную лексику.