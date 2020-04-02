Угрожавший заразить полицейского COVID-19 британец получил срок

Угрожавший заразить представителя закона коронавирусной инфекцией житель Лондона был приговорен к шести месяцам тюремного заключения. Об этом в среду, 1 апреля, сообщила пресс-служба Скотланд-Ярда.

«Мужчина, который кашлял на полицейского и утверждал, что у него коронавирус, был отправлен сегодня в тюрьму на шесть месяцев… Предположительно, это первый приговор к тюремному заключению в Лондоне за инцидент, связанный с COVID-19, с участием сотрудника полиции», — говорится в сообщении ведомства.

Инцидент произошел в лондонском районе Вестминстер. Патрулировавший улицу сотрудник полиции обратил внимание на неадекватное поведение мужчины, который пытался вскрыть двери припаркованных автомобилей. Во время задержания злоумышленник, 55-летний Адам Льюис, оборонялся разбитой бутылкой и обещал заразить полицейского коронавирусом, кашлянув на него.

После этого Льюис был задержан по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений, помещен под стражу и приговорен судом к полугоду тюрьмы.

26 марта в Белфасте мужчина пообещал заразить полицейских COVID-19 при задержании за бытовое насилие.