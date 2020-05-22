УК в Петрозаводске наказали за использование денег жильцов

В Петрозаводске одну из управляющих компаний наказали за использование денег жильцов на собственные нужды. Нарушения требований жилищного законодательства выявила прокуратура.

В ходе проверки было установлено, что в 2018 году жители дома приняли решение о формировании фонда капремонта на спецсчете, владельцем которого выступал Фонд капремонта Карелии. Управляющую компанию уполномочили оказывать услуги по предоставлению жильцам платежных документов и перечислению указанных средств на счет, пишет ИА «Карелinform».

За два года собственники собрали на ремонт более 450 тыс. рублей. Но как выяснилось, управляющая организация средства на счет Фонда капремонта не перечислила. Деньги она использовала в своих интересах.

После вмешательства прокуратуры совет директоров компании привлек должностное лицо в дисциплинарной ответственности.

Ранее в мае «Известия» писали о том, что за нарушение качества коммунальных услуг в России перестанут штрафовать. Правовое управление Госдумы дало положительное заключение на законопроект правительства, предложившего отменить эти санкции для коммунальщиков. Поддержать инициативу готовы в профильном комитете Госдумы по ЖКХ и в «Единой России», где считают более эффективной мерой наказания перерасчёт стоимости услуг в меньшую сторону.