Украина и США отказались участвовать в заседании Совбеза ООН по Крыму

23 мая 2020     17
Украина и США отказались участвовать в заседании Совбеза ООН по Крыму

Украина и США, а также Великобритания и Эстония отказались участвовать в заседании Совета Безопасности ООН по Крыму. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российское постпредство при организации.

Представители стран отказались принимать участие в инициированном Россией заседании по «формуле Арриа», посвященном ситуации на полуострове.

«Мы сожалеем, что наши украинские коллеги так и не решились участвовать в нашей “формуле Арриа” 21 мая (хотя мы от заседания 6 марта не уклонялись). Мы не только были готовы, но и хотели предоставить им трибуну и площадку для диалога с людьми, проживающими в Крыму», — сообщили в постпредстве и добавили, что представители Великобритании, США и Эстонии также «не почтили присутствием встречу».

Отмечается, что этим действием страны нарушили сложившуюся в Совбезе практику проведения таких встреч и «продемонстрировали пренебрежение к жителям Крыма, о судьбе которых они якобы пекутся».

Ранее постпред при ООН Василий Небензя заявил, что украинская власть в 2014 году сама предоставила возможность Крыму для присоединения к России.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение. В том же году США, страны Евросоюза и некоторые другие государства ввели против России санкции из-за присоединения полуострова. Киев считает эту территорию аннексированной и обвиняет Москву в нарушении прав крымских татар. Российские власти опровергают эти обвинения.

Источник: Лента.Ру

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