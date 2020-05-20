Украина констатировала нежелание России выполнять договоренности по Донбассу

20 мая 2020     18
Украина констатировала нежелание России выполнять договоренности по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский готов принять участие в новой встрече «нормандской четверки», которую в условиях карантина можно провести в режиме видеоконференции. Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил вице-премьер Алексей Резников, видеозапись доступна в YouTube.

По его словам, для проведение саммита нужна политическая воля всех четырех лидеров стран-участниц. Резников рассказал, что сейчас на различных уровнях происходит обсуждение, выполнили ли стороны те договоренности, которые были достигнуты на встрече в Париже 9 декабря 2019 года.

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Он добавил, что лично предлагал руководителю российской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Борису Грызлову провести инвентаризацию. Резников констатировал нежелание России следовать договоренностям и привел пример вопрос обеспечения доступа представителей Международного комитета Красного Креста в места удерживания лиц в Донбассе. Политик напомнил, что также в ТКГ не договорились о начале работ в двух местах на линии соприкосновения, где должны открыться пункты пропуска, имеющие гуманитарное значение.

В то же время Резников заверил, что Украина со своей стороны в Золотом «сделала всё необходимое» и дала «все гарантии безопасности».

В конце марта глава офиса президента Украины Андрей Ермак напомнил, что Киев никогда не вел и не будет вести прямого диалога с Донецком и Луганском. В то же время украинские власти подчеркивают, что не станут закреплять особый статус Донбасса в Конституции, как это предполагается минскими соглашениями.

Источник: Лента.Ру

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