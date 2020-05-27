Украина начала договариваться о газовом контракте с США

27 мая 2020     12
Украина начала договариваться о газовом контракте с США

Кабинет министров Украины одобрил меморандум о сотрудничестве с американской компанией License Natural Gas Exports, которая экспортирует сжиженный природный газ (СПГ). Об этом заявила исполняющая обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец, передает РИА Новости.

Документ означает начало работы над долгосрочным контрактом на поставку газа, в нем также прописана необходимость улучшения инфраструктуры для его получения из Европы.

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Присутствовавший на заседании правительства депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко также рассказал, что стороны предварительно договорились о поставках 5,5 миллиарда кубометров газа в год. Цену привяжут к американскому хабу Henry Hub.

Украина намерена получать американский газ после его регазификации в Польшу. Еще в августе прошлого года стороны подписали соответствующее межправительственное соглашение.

В марте Алексей Оржель, министр энергетики и защиты окружающей среды в правительстве Алексея Гончарука, утверждал, что Киев хочет получить контракт на покупку американского газа в больших объемах сроком 10 или 20 лет. Он также не исключил, что в республике начнут развивать собственную инфраструктуру для приема СПГ, чтобы обойтись без посредника в виде Польши.

В конце прошлой недели «Нафтогаз» сообщил о снижении цен на газ для населения и производств на Украине на 21 процент по сравнению с апрелем. С начала года цены упали на 51 процент, а по сравнению с прошлым маем — на 62 процента.

Источник: Лента.Ру

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