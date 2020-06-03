Украина осудила задержание своего пьяного военного в Крыму

3 июня 2020     17
Украина осудила задержание своего пьяного военного в Крыму

Командование десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) в сообщении на своей странице в Facebook назвало задержание российскими пограничниками в Крыму своего военного Евгения Добринского «исчезновением», посчитав эти действия незаконными.

«К сожалению, из опыта нам хорошо известно, как Россия поступает с незаконно задержанными украинскими военными. Противник цинично использует их в своей пропаганде», — осудила украинская сторона задержание сотрудниками ФСБ пьяного военнослужащего.

Информацию о том, что Добринский попал в Крым в состоянии алкогольного опьянения, в ВСУ назвали фейковой, заверив, что командование делает все, чтобы вернуть военнослужащего домой. Там отметили, что детали происшествия выясняются правоохранительными органами.

2 июня в Центре общественных связей ФСБ сообщили о задержании Добринского за незаконное пересечение российско-украинской границы в Крыму. Военнослужащий признал, что пересек границу без документов, добровольно, в состоянии алкогольного опьянения. При досмотре у Добринского нашли некоторое количество похожего на наркотики вещества, которое было направлено в лабораторию на экспертизу. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 322 УК РФ («Незаконное пересечение границы Российской Федерации»).

Ранее сообщалось, что 30 мая около 05:00 в районе полуострова Чонгар на наблюдательном посту пропал военнослужащий 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Рядом с местом его исчезновения были обнаружены следы борьбы. Оружие и амуниция пропавшего военного остались на месте. Украинская сторона заявила о возможном похищении Добринского.

Ariana Grande

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Пассажиропоток в аэропорту Симферополя упал на 90%
Пассажиропоток в аэропорту Симферополя упал на 90%

В мае 2020 года аэропорт Симферополя обслужил на 90,2% пассажиров меньше, чем годом ранее. За месяц аэропорт принял и отправил …


В Севастополе два новых случая коронавируса
В Севастополе два новых случая коронавируса

Оба заболевших контактировали с людьми с подтверждённым диагнозом COVID-19 и находились в режиме обсервации. За сутки по выздоровлению выписаны три …


Бывший скаут «Спартака» рассказал, какие футболисты могли перейти в клуб
Бывший скаут «Спартака» рассказал, какие футболисты могли перейти в клуб

12:23 Бывший селекционер московского футбольного клуба «Спартак» Григорий Евтушенко рассказал о несостоявшихся трансферах красно-белых. © Владимир Астапкович РИА Новости По …


Нарушивший границу России в Крыму украинский военный арестован
Нарушивший границу России в Крыму украинский военный арестован

12:30 В Крыму Киевский районный суд Симферополя арестовал украинского военного Евгения Добринского, которого задержали при попытке перейти российскую границу в …


Четыре севастопольских спортсмена стали мастерами спорта России
Четыре севастопольских спортсмена стали мастерами спорта России

Сразу четырем пауэрлифтерам Севастополя присвоили звание мастера спорта России. Приказ подписал министр спорта России Олег Матыцин. По условиям Единой всероссийской спортивной классификации, чтобы …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты