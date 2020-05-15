Украина отказалась закреплять особый статус Донбасса в Конституции

15 мая 2020     13
Украина отказалась закреплять особый статус Донбасса в Конституции

Представители Киева во время переговоров контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе отвергли возможность закрепления особого статуса Донбасса в Конституции Украины. Об этом сообщается на сайте офиса президента страны Владимира Зеленского.

«Украинская сторона в очередной раз категорически отрицала возможность закрепления особого статуса ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей — прим. «Ленты.ру») в Конституции Украины», — говорится в сообщении.

В конце марта глава офиса президента Украины Андрей Ермак напомнил, что Украина никогда не вела и не будет вести прямого диалога с самопровозглашенными республиками Донбасса. В то же время вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что украинские власти не станут закреплять особый статус Донбасса в Конституции, как это предполагается минскими соглашениями.

Источник: Лента.Ру

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