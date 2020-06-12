Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями

НАТО предоставило Украине партнерский статус с расширенными возможностями. Об этом в пятницу, 12 июня, сообщил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба.

О том, что Украина может повысить свой статус до партнера в Североатлантическом альянсе стало известно в феврале. Для этого необходимо было сохранить темп внедрения и реализации реформ в стране.

«Этот день настал. Я искренне благодарен нашим партнерам в альянсе, благодаря которым это решение стало возможным», — написал Кулеба в своем Twitter.

Данное решение альянса расширяет доступ Киева к внутренним программам и мероприятиям, военным учениям и увеличивает возможности обмена информацией. При этом в заявлении организации говорится, что статус партнера с расширенными возможностями не означает никаких решений о вступлении Украины в НАТО.

В свою очередь, украинский лидер Владимир Зеленский назвал статус партнера в НАТО возможностью усилить взаимодействие с организацией.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг не называл сроков вступления Украины в альянс, а только обещал расширить поддержку от блока.

Сами же украинцы, согласно опросу, считают, что вступление в альянс стало бы лучшим вариантом обеспечения безопасности страны. Такое мнение выразил 51% граждан в декабре прошлого года.

После госпереворота на Украине в 2014 году новое руководство решило отказаться от внеблокового статуса и закрепило в конституции стремление вступить в НАТО и в Евросоюз как внешнеполитический курс.