Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями

НАТО предоставило Украине партнерский статус с расширенными возможностями. Об этом в пятницу, 12 июня, сообщил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба.
О том, что Украина может повысить свой статус до партнера в Североатлантическом альянсе стало известно в феврале. Для этого необходимо было сохранить темп внедрения и реализации реформ в стране.
«Этот день настал. Я искренне благодарен нашим партнерам в альянсе, благодаря которым это решение стало возможным», — написал Кулеба в своем Twitter.
Данное решение альянса расширяет доступ Киева к внутренним программам и мероприятиям, военным учениям и увеличивает возможности обмена информацией. При этом в заявлении организации говорится, что статус партнера с расширенными возможностями не означает никаких решений о вступлении Украины в НАТО.
В свою очередь, украинский лидер Владимир Зеленский назвал статус партнера в НАТО возможностью усилить взаимодействие с организацией.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг не называл сроков вступления Украины в альянс, а только обещал расширить поддержку от блока.
Сами же украинцы, согласно опросу, считают, что вступление в альянс стало бы лучшим вариантом обеспечения безопасности страны. Такое мнение выразил 51% граждан в декабре прошлого года.
После госпереворота на Украине в 2014 году новое руководство решило отказаться от внеблокового статуса и закрепило в конституции стремление вступить в НАТО и в Евросоюз как внешнеполитический курс.
Источник: Газета Известия