Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями

12 июня 2020     12
Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями

НАТО предоставило Украине партнерский статус с расширенными возможностями. Об этом в пятницу, 12 июня, сообщил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба.

О том, что Украина может повысить свой статус до партнера в Североатлантическом альянсе стало известно в феврале. Для этого необходимо было сохранить темп внедрения и реализации реформ в стране.

«Этот день настал. Я искренне благодарен нашим партнерам в альянсе, благодаря которым это решение стало возможным», — написал Кулеба в своем Twitter.

Данное решение альянса расширяет доступ Киева к внутренним программам и мероприятиям, военным учениям и увеличивает возможности обмена информацией. При этом в заявлении организации говорится, что статус партнера с расширенными возможностями не означает никаких решений о вступлении Украины в НАТО.

В свою очередь, украинский лидер Владимир Зеленский назвал статус партнера в НАТО возможностью усилить взаимодействие с организацией.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг не называл сроков вступления Украины в альянс, а только обещал расширить поддержку от блока.

Сами же украинцы, согласно опросу, считают, что вступление в альянс стало бы лучшим вариантом обеспечения безопасности страны. Такое мнение выразил 51% граждан в декабре прошлого года.

После госпереворота на Украине в 2014 году новое руководство решило отказаться от внеблокового статуса и закрепило в конституции стремление вступить в НАТО и в Евросоюз как внешнеполитический курс.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями
Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями

НАТО предоставило Украине партнерский статус с расширенными возможностями. Об этом в пятницу, 12 июня, сообщил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба. …


Мурашко заявил, что жара не снижает активность коронавируса
Мурашко заявил, что жара не снижает активность коронавируса

Активность коронавируса не зависит от жаркой погоды, сообщил глава российского Минздрава Михаил Мурашко в пятницу, 12 июня. Он отметил, что …


Празднование Дня России в Севастополе завершилось фейерверком
Празднование Дня России в Севастополе завершилось фейерверком

По случаю Дня России ночное небо над Севастополем раскрасил фейерверк. Источник: Вести.Севастополь


Трамп заявил о готовности признать поражение на выборах
Трамп заявил о готовности признать поражение на выборах

Президент США Дональд Трамп заявил о своей готовности признать поражение на выборах главы государства 2020 года. Об этом сообщает Fox …


Найден рассадник коронавируса на рынке в Пекине
Найден рассадник коронавируса на рынке в Пекине

Коронавирус обнаружили на одном из крупнейших оптовых продовольственных рынков Пекина Синьфади. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты