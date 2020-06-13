Украина произведет 2500 «выжигающих российские войска» боевых ракет

13 июня 2020     16
Украина произведет 2500 «выжигающих российские войска» боевых ракет

Павлоградский химический завод восстанавливает работы по созданию новых ракетных комплексов и нанимает 540 новых работников, сообщает Defense Express. Согласно главе предприятия Леонида Шимана, в случае полной загрузки завода могут потребоваться еще полторы тысяч сотрудников.

Украинское консалтинговое агентство отмечает, что речь идет о производстве топлива для реактивных систем залпового огня «Ольха-М», противокорабельных коплексов «Нептун», реактивных снарядов «Тайфун» и оперативно-тактических копллексов «Гром». По словам Шимана, возможно изготовление около 2500 корректируемых боеприпасов для «Ольха-М».

Новое топливо на Украине получается посредством переработки старого. «В результате появляется чистый октоген, которым можно снаряжать любые боевые части ракет или любое новое ракетное топливо», — сказал Шиман.

Материалы по теме

00:01 — 7 февраля

Обратный отсчет

Как США готовятся к репетиции масштабной войны с «агрессором» — Россией

В апреле Украина испытала «Ольха-М». Оружие первым выстрелом попало в цель.

В феврале «Ольха-М», созданная на основе советской РСЗО 9К58 «Смерч», в публикации украинского издания «Цензор.НЕТ» была названа страшным оружием, способным на дальности в 70 километров доставлять мощную осколочно-фугасную боевую часть массой 250 килограммов с точностью плюс-минус 20 метров. «Российские войска можно было бы выжигать в случае вторжения с безопасных расстояний», — говорилось в статье.

В апреле 2018 года украинское конструкторское бюро «Луч» впервые показало кадры попадания в цель ракеты комплекса «Ольха-М».

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Бастрыкин поручил проверить дело медиков из Калиниграда
Бастрыкин поручил проверить дело медиков из Калиниграда

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил изучить уголовное дело двух врачей из Калининграда, которых обвиняют в убийстве новорожденного, сообщается …


Самый высокий небоскреб в мире окрасили в цвета флага России
Самый высокий небоскреб в мире окрасили в цвета флага России

Самое высокое здание в мире — небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае – окрасился в цвета российского флага. Таким образом в ОАЭ …


«Выглядит неумно»: в РУСАДА отреагировали на иск трёх бегунов из-за отстранения за сотрудничество с тренером Казариным
«Выглядит неумно»: в РУСАДА отреагировали на иск трёх бегунов из-за отстранения за сотрудничество с тренером Казариным

В РУСАДА выразили удивление в связи с решением бегунов Анны Князевой-Широковой, Рудольфа Верховых и Андрея Исайчева подать иск на организацию …


На газораспределительной станции в Казани произошёл взрыв газа и пожар
На газораспределительной станции в Казани произошёл взрыв газа и пожар

00:46 На наземном стационарном объекте газораспределительной станции в Казани произошёл взрыв сжиженного газа с последующим возгоранием, в результате пострадали четыре …


Иран раскритиковал доклад ООН о его причастности к атакам на саудовские НПЗ
Иран раскритиковал доклад ООН о его причастности к атакам на саудовские НПЗ

Иран раскритиковал доклад генсека ООН Антониу Гутерреша, в котором утверждается, что страна причастна к атаке на саудовские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты