Украина с 15 июня откроет аэропорты для иностранцев и границу с Крымом

Правительство Украины с 15 июня открывает аэропорты страны для иностранцев и пункты пропуска на границе с Крымом. Такое постановление было принято в пятницу, 12 июня, на внеочередном заседании правительства.

«Сегодня правительство своим решением открыло пункты пропуска в аэропортах Украины и разрешило въезд для ряда иностранцев, не являющихся гражданами стран со значительным распространением COVID-19 и находившихся на территории таких государств в течение последних 14 дней», — цитирует УНИАН министра инфраструктуры страны Владислава Криклия.

Он отметил, что эти изменения позволят возобновить работу предприятий авиационного транспорта и наладить международное воздушное сообщение. Также было решено с 15 июня открыть пункты пропуска на границе с Крымом.

На своей странице в Facebook Криклий написал, что украинцы смогут посещать Албанию и США без ограничений на границе, Великобританию при условии соблюдения двухнедельного карантина, Турцию с обязательным тестированием на COVID-19 по прибытии. С 27 июня будет возобновлено авиасообщение с Тунисом, для поездки туда путешественникам также потребуется сдать тест. В случае улучшения эпидемиологической ситуации правительство будет вести переговоры по открытию границ с Кипром, Черногорией, Грузией и Грецией с 1 июля.

27 мая стало известно о возобновлении внутреннего железнодорожного сообщения на Украине, прерванного из-за коронавируса. Билеты можно приобрести на поезда из Киева в Харьков, Одессу, Константиновку и Кривой Рог. При этом заполнены они будут только наполовину.

По данным на 12 июня, на Украине выявлено более 29,7 тыс. случаев заболевания COVID-19, умерли 870 человек, из больниц выписаны свыше 13,5 тыс. пациентов.

Вспышка коронавируса SARS-CоV-2 была выявлена в конце декабря в китайском городе Ухань. В настоящее время эпидемия распространилась практически во всех странах мира.